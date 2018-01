Rechtszaak tegen Amsterdammer die vingers verloor bij plofkraak

Het ging gruwelijk mis bij de ontploffing in de nacht van 25 op 26 januari vorig jaar in de Wilhelminastraat in Didam, een plaats tussen Arnhem en Doetinchem.



Bij de pinautomaat van de Rabobank worden die nacht zware explosieven aangebracht door zeker twee plofkrakers. Als de springstof ontploft, raakt zeker een van hen zwaargewond: de 29-jarige Smaïl Z. uit Amsterdam-Oost. Hij verliest een deel van zijn hand.



Hij wordt nog dezelfde nacht door een blonde vrouw in een Peugeot afgezet bij het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar hij medische hulp krijgt. Daarna verdwijnt hij uit beeld.



Bloed om de automaat

Als de politie uit het bloed bij de pinautomaat dna veiligstelt, leidt dat naar Z. Die wordt op 9 februari op het vliegveld van Malaga aangehouden, als de Spaanse grensbewaking zijn papieren controleert. Hij blijkt een deel van zijn hand te missen. Sindsdien zit Z. vast.



Donderdagmiddag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Z., bij de rechtbank in Zutphen. Omdat zijn bloed op de geldautomaat is aangetroffen én Z. blijvend letsel overhield aan de explosie, is het lastig voor Z. om te ontkennen dat hij aanwezig was.



Wel wordt interessant hoe het Openbaar Ministerie en Z.'s advocaat Robbert Jonk aankijken tegen de vraag of Z. deze ontploffing opzettelijk veroorzaakte, waarbij hij immers zelf gewond raakte.