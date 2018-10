Rechtszaak over ontvoerde peuter Insiya van start

De zevende verdachte Shezad Hemani, de vader van Insiya, verblijft momenteel in India.



De destijds twee jaar oude peuter werd in september 2016 met geweld uit de woning van haar oma in de Watergraafsmeer ontvoerd en naar India gebracht. Sindsdien leeft zij daar bij haar vader, die de hoofdverdachte in de ontvoeringszaak is.



Ontvoerder

De rechtbank in India, waar ook een rechtszaak loopt, besloot afgelopen zomer dat het meisje in India mag blijven. Justitie in India ziet niet de vader maar de moeder als ontvoerder. De ouders van Insiya liggen al jaren in scheiding maar woonden in India. Moeder Nadia Rashid vertrok eind 2014 met haar dochter naar Nederland.