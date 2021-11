Rechtszaak over afschieten damherten Waterleidingduinen: ‘We moeten nú hard ingrijpen’

Damherten in Zandvoort, net buiten de Waterleiding­duinen. De inheemse vegetatie in het gebied is niet opgewassen tegen het grote aantal herten en lijdt grote schade, stelt de Stichting Herstel Inheems Duin. Beeld ANP / Olivier Middendorp Fotografie

Volgens Stichting Herstel Inheems Duin die opkomt voor de inheemse vegetatie in het duingebied duurt het veel te lang om de populatie damherten terug te brengen tot de gewenste streefstand: zes- tot achthonderd dieren. Ondanks een afschot van circa tienduizend herten in de afgelopen vijf jaar is de omvang van de groep als gevolg van nieuwe aanwas slechts met duizend dieren afgenomen.

De huidige aanpak werkt niet, zegt voorzitter van Herstel Inheems Duin Kees Piël. “De jagers zijn te beperkt in hun mogelijkheden. Er mag twee dagen per week worden gejaagd met twee of drie beheerders, en daarbij moet rekening worden gehouden met de recreanten in het gebied. Het was de bedoeling om de streefstand in 2021 te bereiken, maar op deze manier moet er nog jaren worden geschoten.”

Wat de stichting betreft gaan de Amsterdamse Waterleidingduinen voor een korte periode op slot, zodat jagers de populatie in één keer kunnen terugbrengen tot het gewenste aantal. Volgens de jongste tellingen zijn er ruim drieduizend damherten in het natuurgebied. Dat betekent dat er ongeveer 2500 dieren moeten worden geschoten.

Piël: “Dat klinkt misschien cru, maar wat de mensen zich niet realiseren is dat, als we in het huidige tempo doorgaan, er per saldo nog veel meer herten moeten worden geschoten. Er komt elk jaar nieuwe aanwas bij. Die moet ook worden gedood. De politiek houdt de voet op de rem met allerlei beperkende maatregelen. Daar bewijzen ze de dieren geen dienst mee.”

Kaalvraat en vertrapping

De stichting wil bij de rechter gedaan krijgen dat de provincie Noord-Holland meer vaart maakt met het schieten van de damherten. Op die manier kan er een einde komen aan de kaalvraat en vertrapping door de dieren van de inheemse vegetatie in het natuurgebied. “De schade is nu al enorm,” zegt Piël. “Het moet echt niet meer worden.”

Het is niet de eerste keer dat de stichting bij de rechter vraagt om maatregelen tegen de damherten in de Waterleidingduinen. Tot nog toe leverde dat niets op, maar volgens voorzitter Piël is er nieuwe informatie beschikbaar over het volgens hem rampzalige effect van de duizenden herten op de vegetatie in het waterwingebied.

Hij wijst bij voorbeeld op een recent oordeel van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op het beheerplan dat door het provinciebestuur voor het gebied is vastgesteld. De dienst stelt onder meer vast dat grote delen van de zogeheten grijze duinen nauwelijks nog voldoen aan de minimum kwaliteitseisen, en dat de heide niet meer tot bloei komt.

Het is een dramatische situatie, aldus voorzitter Piël, die vraagt om drastische maatregelen. “Ons voorstel is om in één keer te doen wat anders over een aantal jaren wordt uitgesmeerd. We vragen daarbij ook om steun van de organisaties die opkomen voor de dieren. Door volgend jaar hard in te grijpen, kan een nog grotere slachting worden voorkomen.”