Rechtszaak om permanent rood raam Oude Kerk

Het idee: een groot rood raam aan de noordkant van de kerk plaatsen als blijvende herinnering aan de huidige expositie.



De bezwaren: de monumentale gevel kan beschadigd worden én rood past niet bij het historische karakter van de kerk.



Het bestuur van Stichting de Oude Kerk en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamsche Binnenstad (VVAB) en Erfgoedvereniging Heemschut (EVH) staan lijnrecht tegenover elkaar.



De vergunning voor het rode raam is al verleend door de gemeente, maar de VVAB en EVH hebben bezwaar aangetekend. De tijd dringt voor de kerk, want het onthullingsfeestje aan het einde van de tentoonstelling staat al gepland. Het raam moet volgens de vergunning tien jaar blijven hangen.



De plaatsing van het raam staat gepland voor begin september. Daarbij moet, blijkens de vergunning, er alles aan worden gedaan om de gevel niet te beschadigen en het glas-in-lood te beschermen. Dinsdag 21 augustus dient de rechtszaak.



Rode folie en plexiglas

De huidige expositie in de monumentale kerk is van de hand van Giorgio Andreotta Calò. De kunstenaar plaatste rode folie en plexiglas op de vensters van de kerk, waardoor het zonlicht rood gefilterd wordt. De kerk baadt overdag in het rode licht. 's Avonds, als de lichten van de kerk aangaan, straalt de rode gloed over de Wallen.



De kunstenaar zei daar eerder over tegen Het Parool: "Weinig andere kerken hebben zulke grote vensters dat ze de hele dag worden beïnvloed door het licht. Als je begrijpt hoe het licht in de kerk valt, begrijp je waarom het gebouw exact in deze positie is neergezet."



Italiaans geld

In een brief zegt de Stichting de Oude Kerk geld van de Italiaanse Staat en het Mondriaan Fonds te hebben gekregen voor deze 'rode' expositie. Aan dat geld kleven volgens de stichting wel wat voorwaarden. Zo zou de subsidie gedeeltelijk of geheel kunnen worden teruggedraaid als het rode raam niet geplaatst wordt.