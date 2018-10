Rechtse partijen tevreden over extra korting erfpachtsysteem

VVD, de grootste fractie in de oppositie is 'tevreden' over het besluit, aldus raadslid Hala Naoum Néhmé.



Het is opvallend dat het eerste grote besluit van het linkse college, dat donderdagochtend naar buiten kwam, vooral in de smaak valt bij rechtse partijen, terwijl coalitiepartijen GroenLinks, SP en PvdA helemaal niet zitten te wachten op het nieuwe, eeuwigdurende erfpachtstelsel, laat staan op een extra korting. D66 heeft deze tien procent in het coalitieakkoord gekregen.



Loyaliteit

Fractievoorzitter Reinier van Dantzig is dan ook erg blij met het besluit. "Dit is iets waar D66 bijzonder aan hecht. Ik zou iedere Amsterdammer adviseren om goed uit te zoeken wat een overstap betekent."



Hij prijst de loyaliteit waarmee zijn linkse coalitiegenoten deze meloen, gekweekt door VVD en D66 in het vorige college, toch doorslikken. "Dat zegt wel iets over de sfeer in het college."



Boomsma (CDA) vindt nog altijd dat eeuwigdurend afkopen van de erfpacht voor veel mensen veel te duur zal uitpakken. "Deze korting is eigenlijk een sigaar uit eigen doos en is hooguit een eerlijkere benadering van de werkelijke waarde van de grond die de huizenbezitters mogen gebruiken."



Golf aanmeldingen

De verwachting is dat deze korting voor een golf aanmeldingen zorgt. Veel huizenbezitters wisten dat de tien procent eraan zou komen en wachtten het besluit af.



Boomsma maakt zich zorgen over de uitvoering, omdat die tot dusverre toch al chaotisch verloopt, met lange wachttijden. De korting van tien procent eindigt op 1 januari 2020. Boomsma pleit voor een langere periode, gezien de trage uitvoering. Ook VVD is voor verlening van de termijn, tot 2022.



