Rechters blijven op proces tegen Taghi, na ophef om ‘foute opmerking’

Advocaat Yassine Bouchikhi arriveert bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor een zitting in het grote liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Dat liet Bouchikhi donderdag weten ‘na een nacht piekeren’. Een rechter had woensdag een opmerking gemaakt die raadsman Bouchikhi in het verkeerde keelgat schoot.

In afwezigheid van de rechtbank had Bouchikhi, advocaat van de op vrije voeten gestelde Zaki Razzouki, heel kort gesproken met diens broer Mohamed Razzouki – een hoofdverdachte in de zaak. De broers Razzouki mogen geen contact hebben. Daarom maakte een van de rechters de opmerking dat zo’n gesprekje ongewenst was en ‘een bepaalde indruk zou kunnen wekken’.

Bouchikhi reageerde als door een wesp gestoken. Dinsdagochtend had het Openbaar Ministerie immers een uitvoerig betoog gehouden over een proces verbaal waaruit volgens de aanklagers blijkt dat advocaten, onder wie Bouchikhi, voortdurend dossierstukken naar de organisatie van Taghi hebben gelekt – ook toen dat strikt verboden was.

‘Omdat ik Marokkaan ben?!’

Bouchikhi is boos omdat hij als enige op het vluchtige contact met ‘Mo’ Razzouki werd aangesproken, terwijl meer advocaten ‘een sociaal gesprekje’ met hem voerden. “Omdat ik een Marokkaan ben zeker?!” Bouchikhi is bang dat de rechtbank gelooft dat hij inderdaad naar Taghi’s groepering heeft gelekt – hetgeen hij en andere advocaten krachtig ontkennen.

De voorzitter van de rechtbank had na de lunchpauze excuses gemaakt voor de ongelukkige opmerking van zijn collega, maar Bouchikhi nam daarmee geen genoegen. Hij vroeg de ‘oudste rechter’ die de opmerking had gemaakt en de voorzitter van de rechtbank woensdagmiddag zich uit de zaak terug te trekken (‘te verschonen’) omdat ze de schijn hebben gewekt dat ze vooringenomen zijn doordat ze de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie over dat lekken door advocaten al geloven.

Geen twijfel aan onpartijdigheid

De voorzitter van de rechtbank meldde donderdagochtend dat alle rechters zich hebben afgevraagd of ze twijfelen aan hun onpartijdigheid, ook specifiek in de zaak van Zaki Razzouki. Dat is niet zo, dus zij willen blijven zitten en wijzen het verzoek zich terug te trekken af.

Bouchikhi ziet vooralsnog af van een ‘wrakingsverzoek’ waarin hij een andere kamer van de rechtbank - de wrakingskamer - zou vragen de rechters weg te sturen.

Nacht zitten piekeren

“Ik heb een nacht zitten piekeren,” zei Bouchikhi. “Het lijkt me na een hele nacht goed nadenken dat blijven zitten voor u erger is dan te moeten terugtreden als ik u met succes wraak – want ik ben er van overtuigd dat een poging succes zou hebben.”

Voorlopig laat Bouchikhi het er bij, en hoopt hij dat de verhoudingen met de rechters nog zullen verbeteren.

De rechtbank herhaalde ‘heel goed te begrijpen’ dat Bouchikhi het voorval ‘vervelend vindt’, maar beschouwt de kwestie als afgedaan.

De derde dag van de tussentijdse zitting zullen advocaten weer allerlei verzoeken doen om nader onderzoek naar leugens van kroongetuige Nabil B. en naar de wijze waarop raadslieden de berg versleutelde maar onthulde berichten tussen verdachten moeten bestuderen.