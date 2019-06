Rechter zet streep door vergunning hotel Christus Koningkerk

Christus Koningkerk. Beeld Google Streetview

Eind 2017 werd de aanvraag gedaan om de kerk, die al sinds 1996 niet meer als zodanig in gebruik is, om te bouwen tot boetiekhotel, met theater en een grand café. De gemeente verleende een vergunning, tot onvrede van omwonenden, die naar de rechter stapten.

Die stelt hen nu in het gelijk. De komst van het boetiekhotel past niet binnen de strenge regels die de gemeente sinds 2017 heeft. In dat beleid staat dat in een groot deel van de stad nieuwe hotels niet langer welkom zijn, zo ook in het gebied rond de Christus Koningkerk.

De gemeente ontkent dat niet, maar beroept zich bij de komst van dit hotel op een overgangsregeling. Het verbouwen van de kerk stond al op de lijst van lopende hotelprojecten en er was al een principebesluit genomen. Daarmee is volgens de gemeente de eigenaar het vertrouwen gegeven dat de plannen gewoon door konden gaan.

Opnieuw beoordelen

De rechtbank gaat hier niet in mee, omdat uit de stukken niet blijkt dat er is toegezegd dat het oude hotelbeleid zou worden toegepast. Dat betekent dat de gemeente de aanvraag had moeten toetsen aan de nieuwe, strengere eisen. Daarom oordeelt de rechter dat de al verleende vergunning moet worden vernietigd en de gemeente de aanvraag opnieuw moet gaan beoordelen.

De uitspraak is een zege voor de omwonenden, die begin dit jaar nog bot vingen bij de rechter. Toen eisten ze een bouwstop, omdat ze vonden dat hun woon- en leefklimaat onder de bouw van het hotel lijden. De rechter oordeelde toen dat de bouw door mocht gaan. Eerder lag de verbouwing wel stil door een kraak van zo’n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers.