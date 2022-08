Rechter zet streep door jongerenhotel in ouderencomplex in Osdorp

Het ouderencomplex aan de Pieter Calandlaan. Beeld Google Streetview

Volgens de rechtbank heeft het stadsbestuur, dat tot drie keer toe een vergunning voor het hotel heeft verstrekt, te weinig oog gehad voor de belangen van de groep kwetsbare ouderen. Omdat de zaak al zo lang sleept en het stadsbestuur al twee keer eerder na tussenkomst van de rechter een nieuw besluit moest nemen over de vergunningaanvraag, verwijst de rechtbank de zaak niet zoals gebruikelijk terug naar het college. In plaats daarvan heeft de rechter nu zelf de aanvraag van You Hotel voor een vergunning afgewezen.

Boutique hotel

De plannen voor een trendy boutique hotel stuitten van meet af aan op bezwaren van hoogbejaarde bewoners, die vreesden voor overlast en hun veiligheid. In het pand is zorg- en wooncentrum De Ouderhof gevestigd en zitten 49 seniorenappartementen. De laagbouw bestaat uit 122 appartementen, deels voor bejaarden en deels voor patiënten die recht hebben op langdurige zorg. Ook bevindt zich hier een zorgcentrum van Cordaan. Het hotel was beoogd voor de leegstaande eerste, tweede en derde verdieping van de hoogbouw.

In 2016 gaf het college een vergunning voor de komst van 300 bedden en enkele zespersoonskamers. Tientallen bewoners en twee huisartsen met een praktijk in het gebouw maakten bezwaar en kregen in 2018 gelijk van de rechtbank, die vond dat te weinig rekening was gehouden met hun belangen. In 2019 boog ook de Raad van State zich over de kwestie, die waarschuwde dat de zorgbehoeften van de bewoners konden botsen met de commerciële functie van een hotel.

Geen zespersoonskamers meer

Toch gaf het stadsbestuur in 2020 opnieuw een vergunning af, waarbij het aantal bedden was teruggebracht tot 165 en de zespersoonskamers waren verdwenen. De rechtbank beschouwt dat nu als een verbetering, maar vindt ook dat er te weinig rekening is gehouden met de oudere bewoners. Te verwachten valt dat de jongere hotelgasten zich in de ‘directe woonomgeving’ van de bewoners en de huisartsenpost zullen ophouden, aldus de uitspraak van afgelopen woensdag. Ook zouden ze gebruik kunnen gaan maken van een nabij gelegen buurthuis waar de ouderen nu geregeld komen. Het stadsbestuur krijgt het verwijt onvoldoende oog te hebben ‘voor de sociale cohesie van de kwetsbare bewoners’. Bovendien kunnen de belangen van minder valide bewoners in het gedrang komen, die nu nog een eigen ingang hebben.

Onduidelijk is nog of de gemeente of You Hotel weer in beroep gaan bij de Raad van State.