Rechter zet streep door hotel Heineken Hoek

Ten eerste had de sloopvergunning niet afgegeven mogen worden, oordeelt de rechtbank. Het gevolg van een sloopvergunning zonder bouwvergunning kan zijn dat er voor lange tijd een groot gat in het straatbeeld ontstaat.



Hotelstop

Ook de bouwvergunning is niet correct. Het college heeft zich volgens de rechter niet aan het eigen hotelbeleid gehouden. Volgens de hotelstop geldt in het grootste gedeelte van de stad een 'nee, tenzij'-beleid. Dat houdt in dat er op deze plekken geen nieuwe hotels bij zullen komen, tenzij het om een 'innovatief concept' gaat.



Zoals de gemeente het formuleert: als het écht iets toevoegt aan een straat of buurt, een duurzaam project is en meer biedt dan een overnachting. Volgens de rechtbank heeft het college in het geval van de Heineken Hoek niet goed genoeg uitgelegd waarom de plannen geen afbreuk doen aan dat streven.



