Rechter wijst bezwaren 24-uursopvang in de Pijp van de hand

Het pand in de Pieter Aertzstraat in De Pijp. Beeld Google Street View

Op 13 september verleende het stadsbestuur aan de gemeente een vergunning voor de verbouwing van het gebouw in de Pijp. Volgens buurtbewoners zou het bestemmingsplan de opvang van ongedocumenteerden niet toestaan, waarop ze de rechtbank vroegen de vergunning te schorsen. De rechter heeft dit verzoek geweigerd.

De buurtbewoners zeiden te vrezen voor de ‘grote aantasting van het woon- en leefklimaat’ die de opvang zou veroorzaken. Bovendien wezen zij erop dat in de wijk al opvang voor daklozen en verslaafden en een startplek voor statushouders zijn. De nieuwe opvang, die is bestemd voor 38 alleenstaande mannen ‘zonder dagbesteding en perspectief’, zou volgens hen tot problemen in de buurt kunnen leiden.

De rechter gaat daar niet in mee. Die stelt dat de opvang niet bij voorbaat tot overlast voor de woonomgeving. Van de gevreesde overlast is bij de opvangcentra elders in de stad immers vooralsnog nooit sprake geweest.

Bovendien zouden genoeg maatregelen getroffen zijn om eventuele problemen in te perken. Om de druk op de buurt te verlichten is ervoor gekozen de dagbesteding voor de bewoners van het opvangcentrum op een andere locatie in de stad te vestigen.