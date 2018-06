Rechter: We Are Here moet kraakpand uit

De groep spande een kort geding aan om de voor vandaag geplande ontruiming te voorkomen, maar de asielactivisten kregen dit keer geen gelijk. De voorzieningenrechter woog in zijn beslissing de verstoring van de openbare orde mee, mede door de diverse 'vergiskraken' die de groep eerder heeft gepleegd.



"Het geeft onrust en gedoe. Mensen worden in hun woonbelangen geschaad en dit soort acties trekt tegenacties en reacties aan van derden."



Kraakwachten

De advocaat van de groep voerde aan dat het kantoorpand pas over een jaar gesloopt wordt, dus dat directe ontruiming niet nodig is. De eigenaar wil echter kraakwachten in het pand laten wonen. Volgens de rechter is niet voldoende aannemelijk geworden dat er geen alternatieve opvang is, zoals de advocaat van We Are Here had aangevoerd.



De rechter voegde eraan toe dat hij wilde aannemen dat de opvang, in de Havenstraat in Amsterdam, niet zaligmakend is, maar 'dat dit nu eenmaal is hoe wij de samenleving hebben ingericht'.



Khalid Jone, woordvoerder van We Are Here, is teleurgesteld over de uitspraak. "We hadden dit niet zien aankomen, vooral omdat er op korte termijn geen plannen zijn met het gebouw." De groep heeft nog geen nieuw onderkomen op het oog.



Asielprocedure

We Are Here kraakte op 5 juni het leegstaande kantoorgebouw. De gemeente Amstelveen liet direct weten dat de krakers niet welkom waren en de eigenaar van het pand deed aangifte. Daarop kondigde het Openbaar Ministerie een ontruiming aan.



We Are Here trekt al sinds 2012 door de stad om aandacht te vragen voor een verbetering van de asielprocedure. De asielactivisten treffen steeds vaker kraakwachten in de gebouwen aan die ze willen betrekken. Dit gebeurde in de Rudolf Dieselstraat in Oost, toen een woning gekraakt werd terwijl een mevrouw stond te douchen, en in een gebouw aan de Weesperzijde.



De tijdelijke bewoners blokkeerden de deuren, met een heftige schermutseling tussen krakers en antikrakers tot gevolg. De beelden van het treffen gingen het hele land door.