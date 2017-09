Rechter: vrouwen kunnen ook in urinoir plassen

Piening was voorafgaand aan de zaak vooral zenuwachtig. Niet alleen vanwege de pers die in groten getale naar de zaak was gekomen, ook dat ze zelf haar verdediging moest doen - Piening had geen advocaat meegenomen - zorgde voor spanning.



Toch waren er tijdens haar pleidooi van die zenuwen weinig te merken. De kern van haar kritiek: het is niet eerlijk dat er in de stad veel meer openbare toiletten zijn voor mannen (35) dan voor vrouwen (3).



In mei 2015 moest ze na een avond stappen op het Leidseplein zo nodig dat ze besloot haar blaas te legen op de stoep tussen de ABN Amro en De Balie. "Ik had geen alternatief. De dichtstbijzijnde legale optie was 2 kilometer verderop."



Gemeente

De officier van justitie viel maar gelijk met de deur in huis: wildplassen is verboden, wat de omstandigheden ook zijn. Hij stelde dat Piening dan maar vlak voor sluitingstijd van de kroeg naar de wc had moeten gaan. Hij voegde er nog een opmerkelijke vergelijking aan toe: "Als er geen prullenbak in de buurt is, gooi je je afval ook niet op de grond."



Als Piening echt verandering wil in het aantal toiletten moet ze maar aankloppen bij de gemeente, niet bij de rechter, aldus de officier.



De rechter gaf Piening gelijk dat er weinig toiletten voor vrouwen zijn. Maar: in zijn hele loopbaan als kantonrechter had hij nog maar één keer eerder een vrouw gehad die een boete voor wildplassen aanvocht. Vrouwen doen niet of nauwelijks aan wildplassen, wilde hij maar zeggen.



Dat er voor mannen zoveel plaskrullen staan en voor vrouwen amper toiletten, heeft vooral daarmee te maken. En: als ze echt nodig moest, kon ze ook wel in een urinoir plassen. "Dat is misschien niet prettig, maar het zou wel kunnen."



Bizar

Piening moet van de rechter alsnog een boete betalen, maar die wordt wel verlaagd naar 90 euro. Dat had de officier van justitie voorgesteld omdat de zaak al 2,5 jaar is geleden.



Piening heeft er begrip voor dat ze alsnog een boete krijgt omdat wildplassen nu eenmaal verboden is. "Maar ik baal wel van de argumenten. Mannen worden beloond met urinoirs omdat ze wildplassen. En de vergelijking met afval is ook vreemd, want dat is iets heel anders dan urineren."



Wat ze vindt van de stelling dat ze ook wel in een urinoir had kunnen plassen? "Bizar. Zie je het voor je? Er moeten voor vrouwen gewoon toiletten komen."



Piening laat het er niet bij zitten. Ze beraadt zich nog op vervolgstappen.