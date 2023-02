Rechter vindt dat huurster van verhuurder Change= helemaal niet illegaal woont

De woningen van Change= op het August Allebéplein. Beeld Jean-Pierre Jans

Change= verlengde vorig jaar het huurcontract van de vrouw niet, omdat zij achter was met het betalen van de servicekosten. Net als andere bewoners van het complex aan het August Allebéplein in Nieuw-West had zij die gestorneerd, omdat er al jarenlang een conflict is over deze kosten. Bewoners vinden het onduidelijk waar de kosten voor moeten worden betaald en Change= zou eraan verdienen, al is dat bij wet verboden.

De rechtbank ziet nu voldoende bewijs dat het huurcontract mondeling wel verlengd is en ook dat het direct een contract voor onbepaalde tijd is geworden. De vrouw woont dus niet illegaal in de woning, zoals Change= stelde, en mag in haar huis blijven.

‘Ernstig misdragen’

Enkele dagen na de opzegging vorig jaar vond er een gesprek plaats tussen de vrouw en medewerkers van Change=, onder wie cfo Wilco van Renselaar. In dat gesprek, dat de vrouw stiekem opnam, werd door Van Renselaar beloofd dat het huurcontract na betaling van de servicekosten alsnog verlengd zou worden. De vrouw betaalde vervolgens, maar een week later werd haar huurcontract toch opgezegd. Nu omdat ze ze zich ‘ernstig misdragen’ zou hebben tegenover medewerkers van Change=.

Volgens Change= werd de huur na het gesprek toch opgezegd, omdat, volgens Van Renselaar, andere huurders en personeel van de verhuurder zich ‘onveilig’ voelden door de vrouw. Tijdens een eerdere zittingsdag kon Change= daar echter geen bewijs van overleggen.

Vorige week werd bekend dat vastgoedinvesteerder CBRE, dat eigenaar van het pand is in Nieuw-West, af wil van Change= als beheerder. CBRE noemt de vele berichten ‘dat Change= de huurders niet altijd correct bejegent, klachten niet serieus neemt et cetera’ onacceptabel.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: