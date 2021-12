Rechter verlangt aftreden van ruziënd bestuur As Siddieqscholen

Al Maes in De Baarsjes, een van de drie Amsterdamse As Siddieqscholen. Beeld Birgit Bijl

“U moet allemaal over uw schaduw heen stappen, in het belang van het onderwijs,” hield ze de ruziënde bestuurders voor. Ze gaf hen een week de tijd om plaats te maken voor een onafhankelijke interim-bestuurder. De enige die nog weigert, is de huidige bestuursvoorzitter en imam Samy Al Deghedy.

Het bestuur van de As Siddieqscholen verkeert al ruim een jaar in een crisis. In de tussentijd zijn twee directeur-bestuurders weggestuurd. De onderwijsinspectie is vorige maand een onderzoek begonnen naar het bestuurlijk handelen, bevestigt een woordvoerder. Zo’n onderzoek moet uitwijzen of het bestuur wel in staat is de onderwijskwaliteit en het financieel beheer te waarborgen.

Aangiftes wegens smaad en bedreiging

Onder As Siddieq vallen drie scholen: Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. Samen hebben deze scholen meer dan elfhonderd leerlingen. De afgelopen jaren oordeelde de inspectie overwegend positief over de onderwijskwaliteit en het bestuur, maar inmiddels vechten bestuursleden elkaar de tent uit.

Voorzitter Al Deghedy heeft aangifte gedaan tegen medebestuurder Ercan Kaya wegens smaad en bedreiging. De smaadaangifte is inmiddels geseponeerd, die voor bedreiging ligt er nog. Kaya stelt dat de aangiftes alleen bedoeld zijn om hem in kwaad daglicht te stellen.

Het kort geding was aangespannen door Al Deghedy en een medebestuurder, die een gebieds- en contactverbod tegen Kaya verlangden en bevestigd wilden zien dat hij geen bestuurslid meer is. Kaya betwistte op zijn beurt de recente benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden en eiste de schorsing van Al Deghedy.

‘Belangenverstrengeling bij koranlessen’

Kaya vindt Al Deghedy niet capabel en stuurt al langer aan op het vertrek van het complete bestuur. “Hij is autoritair en houdt zich niet aan de statuten,” zei hij eind augustus in Het Parool over de huidige voorzitter.

Centraal in het conflict staan de weekendscholen die in gebouwen van As Siddieq koranlessen geven aan kinderen. Een daarvan wordt geëxploiteerd door de El Tawheedmoskee in Oud-West, waar Al Deghedy tevens imam en bestuurslid is. De andere loopt via een stichting geleid door weer een andere As Siddieqbestuurder, volgens Kaya een medestander van Al Deghedy.

Sinds 2018 krijgt de school geen vergoeding meer voor de weekendhuur. In plaats daarvan gaat geld naar een aan het bestuur gelieerde stichting, met ook hier volgens Kaya leden die op de hand van Al Deghedy zijn. Kaya’s advocaat Martijn Hop sprak van ‘een verontrustend beeld van belangenverstrengeling’.

Dubbele petten

Al Deghedy erkent de dubbele petten bij hem en een medebestuurder. Maar volgens hen is dat niet bezwaarlijk, omdat de koranlessen naadloos aansluiten bij het streven van de As Siddieqscholen om de leerlingen te onderrichten in de islam.

De rechter verwierp de eis voor een gebiedsverbod voor Kaya. “Dat gaat dit conflict niet oplossen,” zei ze. Ze verwierp ook Kaya’s tegeneis om Al Deghedy te schorsen. Ze wil dat er in overleg met de onderwijsinspectie een interim-bestuurder komt, die een ‘verse start’ kan maken. Dat vergt wel instemming van alle betrokkenen. “Iedereen die niet meewerkt heeft niet het belang van de stichting (het bestuur van de As Siddieqscholen - red.) zuiver voor ogen,” waarschuwde ze.

Ondanks herhaald aandringen van de rechter bleek Al Deghedy maandag niet bereid op te stappen. Alle andere bij het kort geding betrokken bestuurders zijn dat wel. Voor het geval Al Degedhy over een week nog niet wil aftreden, gaat de rechter nadenken over een mogelijkheid om toch een interim-bestuurder in zijn plaats te benoemen.