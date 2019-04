Rechter verbiedt staking boa's Koningsdag

Volgens rechter Floris Bakel is het onacceptabel dat de inzet van boa's zal wegvallen op een dag dat het aantal inwoners in de stad wordt verdubbeld. Bovendien moet er rekening worden gehouden met mensen die door drank en drugs zich minder verantwoordelijk gedragen.



Daarmee krijgt de gemeente Amsterdam haar zin. Die spande dinsdag het kort geding aan om de staking te verbieden. De woordvoerder van Femke Halsema zei eerder al dat het risico op maatschappelijke onrust te groot is en het onverantwoordelijk is om tijdens het drukste moment van Koningsdag, tussen 18:00 uur en 21:00 uur, wanneer de stad leegstroomt, te staken.



Het wegvallen van de boa's kan dan op geen enkele manier worden opgevangen, aldus de raadsman van de gemeente op vrijdagochtend in de rechtbank in Amsterdam.



Geen bijstand

De inzet van de veiligheidsdiensten zijn al maximaal opgeschaald en een eventuele andere optie -het afblazen van festiviteiten- is niet mogelijk. Dat is te kort dag en het zijn er te veel. Ook het feit dat er geen beroep kan worden gedaan op bijstand uit andere steden tijdens de nationale feestdag woog mee in het oordeel van Bakel.



De Nederlandse Boa Bond en Vakbond Boa ACP kozen er juist voor om tijdens Koningsdag te staken, omdat hun reeks publieksvriendelijke acties niet het gewenste resultaat heeft geleverd.



Het was tijd voor grover geschut of zoals de rechter het noemde: "Een escalatie op de ladder met actiemiddelen." Nu beramen ze zich over een andere datum "die ook impact moet hebben", laat een woordvoerder van de Nederlandse BOA Bond weten.



Lees ook: Amsterdamse handhavers krijgen bodycams en Met boa's op pad: 'Ik wil mijn werk op een veilige manier doen