Rechter verbiedt college Oostzaan om sportcomplex OFC direct te sluiten

De wedstrijden van dit weekend kunnen gewoon doorgaan. Zaterdagochtend kunnen de jongste jeugdspelers vanaf de vroege ochtend weer spelen, zondag zal ook het eerste elftal gewoon aantreden voor de wedstrijd in de derde divisie.

De beslissing is een domper voor burgemeester Meerhof, die op grond van zijn bevoegdheid als hoeder van de openbare orde ‘een einde wilde maken aan de onveiligheid’ rond de club.

De rechter twijfelt er in het vonnis openlijk aan of de burgemeester de bevoegdheden misbruikt om in het belang van de openbare orde en veiligheid op te treden, terwijl hij eigenlijk druk wil zetten op OFC, in de langlopende procedure om volledig inzicht te krijgen in de financiering van de club.

De burgemeester onderbouwde de sluiting met een ‘bestuurlijke rapportage’ die de politie vrijdag had opgemaakt, parallel aan de sluiting.

Granaten, beschieting en brandstichting

Het vonnis: ‘Niet bestreden is dat die rapportage een compilatie is van feiten die in een artikel in Het Parool van 4 januari 2020 zijn vermeld, en dat die berichtgeving specifieker is dan de rapportage.’

De beschreven vijf incidenten waarbij granaten waren aangetroffen bij betrokkenen bij OFC, de beschieting van de auto van een OFC-sponsor en de brandstichting waardoor de auto’s van een oud-medewerker van OFC en diens advocaat in vlammen opgingen, waren allemaal al maanden bekend. De politie doet daarnaar al sinds de nazomer onderzoek.

Het vonnis: ‘Tot de bestuurlijke rapportage van vrijdag is door de burgemeester noch de besturen van OFC en de terreinbeheerder op enig moment gesproken over de veiligheidsrisico’s in verband met de genoemd incidenten die goeddeels al in 2019 en 2018 hadden plaatsgevonden.’

Bovendien ‘ontbreekt iedere vorm van analyse’ van de incidenten ‘met het oog op specifieke risico’s voor het sportterrein’.

‘Geen veiligheidsrisico’

De burgemeester is na het verschijnen van het artikel in Het Parool niet met de terreinbeheerder ‘in gesprek getreden’ en er is in de anderhalf jaar waarin de incidenten plaatsvonden op het sportcomplex ‘nimmer van enig incident sprake geweest dat op een veiligheidsrisico zou kunnen duiden’.

Het vonnis is een gevoelige slag voor de burgemeester en een opsteker voor het bestuur van OFC en de aan OFC loyale terreinbeheerder.

Dinsdagmidag zal de bestuursrechter pas nader oordelen over de zaak. De civiele rechter Antoon Schotman die de sluiting nu verbiedt, trad alleen op omdat vrijdag geen bestuursrechter beschikbaar was en OFC in het weekend de competitie wilde hervatten na de winterstop.