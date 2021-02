Rechter verbiedt app Parkeerwekker in Amsterdam

De parkeerapp Parkeerwekker mag geen diensten meer aanbieden in Amsterdam. De gemeente mag de app verbieden, oordeelt de voorzieningenrechter in een kort geding. In het vonnis zegt de rechter dat Parkeerwekker aanzet tot “onrechtmatige gedragingen,” zoals het niet betalen van de verschuldigde parkeerkosten.