Rechter velt maandag oordeel over bestuur Haga Lyceum

Heeft onderwijsminister Arie Slob terecht het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum de wacht aangezegd? De rechtbank in Amsterdam velt hierover maandagmiddag een oordeel.

Het is een vonnis waar al maandenlang naar wordt uitgekeken. Al ruim vóórdat Slob in september vorig jaar het vertrek van bestuurder Soner Atasoy verlangde, was duidelijk dat de rechter uiteindelijk zou moeten bepalen of daarvoor voldoende reden is.

Sinds 2012 heeft de minister de wettelijke mogelijkheid een schoolbestuur te vervangen via een zogenoemde aanwijzing, maar daarvan is nooit eerder gebruik gemaakt. Doorgaans volstaat het schermen met een aanwijzing om een school in het gareel te krijgen.

Zo niet het Haga Lyceum, dat begin vorig jaar in opspraak kwam door een alarmerend ambtsbericht van de AIVD. Dat bevatte zware beschuldigingen over radicaal islamitische invloeden rond de school. Vanaf dat moment sloeg Slob met grote steun van de Tweede Kamer een traject in dat het voorbije najaar leidde tot zijn eis dat Atasoy vertrekt.

Toen die weigerde gaf Slob in oktober vorig jaar opdracht de rijksfinanciering van de school te staken. Vooralsnog lopen de betalingen echter door, in afwachting van het oordeel van de rechter.

Voor het Haga Lyceum is de uitspraak mede bepalend voor het voortbestaan. De school heeft vertrouwen in een goede afloop. Advocaat Wouter Pors denkt al na over een volgende stap: het eisen van een schadevergoeding van de staat.

Financieel wanbeleid

Vorige maand was er een grote opsteker voor de school, toen de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, concludeerde dat beeldbepalende onderdelen uit het ambtsbericht van de AIVD onvoldoende waren onderbouwd. Daarmee is in de ogen van de school de basis weggevallen voor het besluit om Atasoy weg te sturen.

De aantijgingen van de AIVD hadden vorig jaar tot gevolg dat een positief conceptrapport van de Onderwijsinspectie van tafel ging. Er volgde er een verlengd onderzoek, dat in juli vorig jaar uitmondde in een vernietigend oordeel van de inspectie over het schoolbestuur. Dat werd beticht van belangenverstrengeling en financieel wanbeleid.

Minister Slob stelt dat niet de waarschuwingen van de AIVD, maar het nadien verschenen rapport van de inspectie de basis vormde voor het wegsturen van Atasoy.

Het oordeel van de rechtbank zal naar alle waarschijnlijkheid niet het definitieve zijn in de slag om het Haga Lyceum. De verliezende partij kan in beroep bij de Raad van State.