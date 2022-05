Rechter tikt burgemeester Haarlemmermeer op vingers vanwege demonstratiebeperking Schiphol

Greenpeacedemonstrant wordt opgepakt door de marechaussee op Schiphol. Beeld Jean-Pierre Jans

Volgens de rechtbank mocht de burgemeester een noodbevel afkondigen en de demonstratie in Schiphol Plaza verbieden, maar heeft hij te weinig alternatieven geboden om haar toch door te laten gaan. Greenpeace organiseerde in december 2019 een ‘protestival’ op de luchthaven om te protesteren tegen milieuvervuiling van Schiphol. De burgemeester had van tevoren beperkingen opgelegd: er mocht enkel buiten op het Jan Daellertplein worden gedemonstreerd. Op 14 december gingen demonstranten toch ook binnen in Schiphol Plaza protesteren. Daarop kondigde burgemeester Schuurmans een noodbevel af, 26 demonstranten werden gearresteerd.

De bestuursrechter Noord-Holland is van oordeel dat het noodbevel gerechtvaardigd is, mede door de dreiging voor de bezoekersstromen op Schiphol. De burgemeester heeft echter ook de plicht om demonstraties te faciliteren: Schuurmans had naar alternatieven moeten kijken om de protestactie toch doorgang te laten vinden. Daarin heeft de burgemeester gefaald, aldus de rechtbank, met een onterechte inperking van het demonstratierecht tot gevolg.