Rechter: terechte vergunning voor slaan damwanden in Centrum, ondanks bezwaren bewoners

Beeld ANP

De damwanden zijn nodig om de verzwakte kademuur overeind te houden. In de afgelopen jaren stortte al diverse kademuren in de stad in en de gemeente wil nieuwe gevaarlijke situaties voorkomen. Maar wat de buurtbewoners betreft worden ze opgescheept met een ‘nodeloos verloederende leefomgeving’ door de damwanden die maar liefst tien jaar kunnen blijven staan. Ook moeten zeventien woonboten verplaatst worden om de damwanden neer te kunnen zetten.

Buurtbewoner Jim Klinkhamer legde al eerder in Het Parool uit dat het slaan van de damwanden wat veel buurtbewoners betreft buitenproportioneel is en dat er een veel betere methode beschikbaar zou zijn om de kademuren te beschermen. “Wij hebben een veel betere methode ontwikkeld,” vertelde Klinkhamer. “De buispalenmethode. Hierbij wordt voor de kademuur een rij holle buispalen geslagen of geschroefd. Tussen de kade en die buispalen worden horizontale balken aangebracht die zorgen voor een ijzersterke constructie.”

De voordelen van die methode, volgens Klinkhamer: het is goedkoper en oogt vriendelijker dan jarenlang verroeste damwanden in je grachten. De gemeente was niet per se tegen dit alternatief, vertelde een vertegenwoordiger van de gemeente eerder, maar wel moest eerst nog goed worden bekeken of het echt wel een betere oplossing is dan de damwandenmethode.

Veilige methode

Maar op een onderzoek naar de methode met de holle buispalen kon volgens de gemeente niet gewacht worden. “Er zijn de afgelopen jaren grachten ingestort, dus nemen we maatregelen als we constateren dat het met een kademuur de verkeerde kant dreigt op te gaan,” vertelde een woordvoerder. “Je weet nooit precies wat de kans is of iets wel of niet instort, maar wij kunnen daar wel een zekere inschatting van maken.” Ook wilde de gemeente wat betreft aansprakelijkheid geen risico nemen. “Als een kademuur het begeeft kunnen leidingen knappen en omvallende bomen kunnen terechtkomen op woonarken.”

De rechter gaat hierin mee en zegt dat het ‘niet onbegrijpelijk’ is dat de gemeente voor de veiligste methode gaat, gelet op de ‘rustende wettelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden’. Ook hebben de buurtbewoners volgens de rechter tijdens de zitting onvoldoende kunnen motiveren dat de methode met de holle buispalen minstens zo goed zou zijn als het slaan van damwanden.

De gemeente kan dus op korte termijn beginnen met het slaan van de damwanden op het stukje gracht die loopt tussen het Scheepvaarthuis en de Montelbaans­toren.