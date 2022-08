Rechter tast in duister wie slachtoffer toetakelde: vrijspraak voor fatale mishandeling Sloterplas

Beeld Jakob Van Vliet

De rechtbank stelt vast dat Malinowski daar op 23 augustus 2020 ‘op zeer gewelddadige en nietsontziende wijze is toegetakeld’, waardoor hij de volgende dag in een ziekenhuis overleed. Een hondenuitlater had hem in coma in de rietkraag zien liggen.

‘Geen uitsluitsel’

‘Ondanks de enorme inspanningen van de politie en de deskundigen tast de rechtbank in het duister over hoe Malinowski aan zijn verwondingen is gekomen’, schrijven de rechters in hun vonnis. ‘Want, was het één van de verdachten, waren zij het allebei, of waren het anderen die hem hebben toegetakeld?’

Lukasz U. krijgt wel drie maanden cel, omdat hij de in levensgevaar verkerende Malinowski hulpeloos achterliet. Hij heeft de politie verteld dat hij had gezien hoe Malinowski door twee landgenoten in elkaar was geslagen en dat hij ‘een soort doodskreet’ had gehoord, waarna het slachtoffer aan zijn armen naar de rietkraag werd gesleept. Daar was hij in een tent gewikkeld. Toch ging U. weg.

Malinowski bezweek aan hoofdwonden, hersenletsel, breuken en kneuzingen.

Tegen de politie zei Lukasz U. dat hij Malinowski niet durfde aanraken uit angst de schuld van diens dood te krijgen als zijn dna op zijn lichaam zou worden aangetroffen.

Over de aanleiding van de fatale mishandeling deden nadien verschillende verhalen de ronde binnen de groep alcoholisten die rond de Sloterplas, op het Sierplein en in de binnenstad voor heel veel overlast zorgt. In de ene lezing ging het om wraak omdat Malinowski over het hoofd van Lukasz U. had geplast. In een andere lezing was Robert N. woest omdat Malinowski had gesuggereerd dat Lukasz U. en hij homo’s zijn.

‘Eis twaalf jaar’

Officier van justitie Jacorieke van der Meij had in juni twaalf jaar voor doodslag geëist tegen beide verdachten, omdat zij Malinowski volgens haar samen ‘op gruwelijke wijze om het leven hadden gebracht’. Hij ‘had geen schijn van kans’ doordat zijn krukken waren weggehaald, waarmee hij liep sinds hij een been had gebroken in een gevecht met een winkelbeveiliger.

De aanklaagster memoreerde dat ‘door het buitenproportionele geweld bijna elk bot in Malinowski’s lichaam en hoofd was gebroken’. “Vervolgens is hij als oud vuil in een tent gestopt en meegesleept naar de waterkant. Hij is aan zijn lot overgelaten in een laagje water terwijl zijn verwondingen het niet toelieten hulp in te roepen. Dat getuigt van een stuitende onverschilligheid tegenover het leven van een ander.”

Robert N. was de enige verdachte in de rechtszaal. Lukasz U. was na zijn vrijlating gevlucht. Volgens raadsvrouw Mattanja Glismeijer van Robert N. hebben deskundigen niet kunnen vaststellen dat hij Malinowski heeft geslagen met de boomstronk waarop zijn dna is aangetroffen. Dat hij na Malinowski’s dood van kleding wisselde, was niet om sporen weg te werken, maar om bij het stelen ‘herkenning door winkelmedewerkers te bemoeilijken’. Van de vele getuigen zijn de meesten verslaafd aan drank en drugs, die hun geheugen hebben aangetast. De belangrijkste getuigen noemde de advocaat ronduit onbetrouwbaar.