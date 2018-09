Rechter straft vluchteling na verkrachting bewust lager

Deze uitspraak lijkt me een ramp voor vluchtelingen en leidt hopelijk tot discussie binnen rechterlijke macht. Verkrachter krijgt lagere straf vanwege vluchtelingstatus en omdat zijn vrouw en hij “bezig zijn een gezin te stichten” - zie r.o. 8.3 https://t.co/x0NGLaJE0D — Jens van den Brink (@JensvandenBrink) 18 september 2018

De advocaat betoogde dat zijn cliënt gewoon een jongeman was die inging op de avances van een jong meisje. Bovendien paste het incident wel 'in de losse sfeer' van de winkel. 'Zo had de collega van verdachte al meerdere keren iets met een toerist uit de winkel gedaan.'



Geen strafblad

De eis was 24 maanden, precies de strafmaat die ervoor staat volgens landelijke richtlijnen. De rechter is daar vier maanden onder gebleven, omdat het feit inmiddels meer dan twee jaar geleden had plaatsgevonden en de man in Nederland verder niet met justitie in aanraking was gekomen.



Bovendien: een vluchteling verliest zijn verblijfsstatus wanneer hij een straf van minstens 24 maanden cel krijgt opgelegd. Dat heeft een grote rol gespeeld bij het bepalen van de straf: 'De rechtbank houdt rekening met het feit dat hij vanuit een onveilige situatie in Nederland is gekomen en zijn leven hier aan het opbouwen is.'



Consequenties

'Zijn vrouw is overgekomen en ze zijn bezig een gezin te stichten. Gelet op deze omstandigheden overweegt de rechtbank dat het niet de bedoeling is dat aan verdachte een zodanige straf wordt opgelegd dat deze verregaande vreemdelingerechtelijke consequenties heeft.'



Het vonnis roept heftige reacties op. Advocaat Jens van den Brink schrijft op Twitter: 'Deze uitspraak lijkt me een ramp voor vluchtelingen.'



In politiek Den Haag is ook ophef ontstaan over de verkrachtingszaak. De VVD wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.



De VVD wil weten wat voor richtlijnen er zijn voor dit soort situaties. Wat Kamerleden Foort van Oosten en Malik Azmani betreft mag een verblijfsstatus geen factor zijn in dit soort zaken.



Ook Madeleine van Toorenburg van coalitiegenoot CDA wil weten wat er precies is gebeurd "want dit is duidelijk niet de bedoeling geweest van de wetgever. Dit gaan wij voorleggen aan de bewindspersoon".



Ook andere partijen reageren geschokt. "Dit is met geen pen te beschrijven," twittert Geert Wilders. "Het Nederland van Mark Rutte is zoek." Thierry Baudet twittert: "Ik ben niet boos, ik ben woest."