Rechter spreekt Mimoun G. vrij van poging om ‘Gamba’ A. te doden in De Pijp

De rechters zien, zoals verwacht, onvoldoende bewijs dat G. bewust in borst en schouder schoot en het lid van motorbende No Surrender wilde doden, waarvoor justitie 8 jaar cel had geëist.

De verdachte was daags na behandeling van zijn zaak al vrijgelaten.

Busje

Het slachtoffer heeft geen volledige verklaring gegeven over wat er die nacht op de kade gebeurde. Hij wilde ook niet zeggen wie de gewapende man was met wie hij in een busje voor het ouderlijk huis was verschenen van G., met wie hij een oud conflict had over een hasjdeal.

Daardoor kan de rechtbank de betrouwbaarheid van het slachtoffer onvoldoende toetsen, is het oordeel.

De kruitsporen op G.’s jas tonen geen direct verband aan met deze specifieke schietpartij, vinden de rechters. Afgeluisterde gesprekken tussen G.’s vrouw en haar moeder en tussen anderen leveren evenmin voldoende bewijs.

Het is nog onduidelijk of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.

Ruzie om partij hasj

Mimoun G. en No Surrender-lid A.A., ‘Gamba’, hadden al jaren een ruzie om een partij hasj die G. had geleverd. De afnemer wilde zijn geld terug omdat hij de kwaliteit van de hasj onvoldoende vond, maar omdat hij de hasj niet teruggaf, wilde G. niet betalen.

Toen ‘Gamba’ met een vriend verhaal kwam halen bij de woning van G.’s ouders aan de Jozef Israëlskade in De Pijp, raakten de vrienden met G. in een worsteling voor de deur omdat de mannen hem naar zijn zeggen wilden ontvoeren.

G. stelt dat de vriend van zijn rivaal een tasje in zijn hand had waarin kennelijk een vuurwapen zat, dat tijdens het ‘duwen en trekken’ per ongeluk afging. Volgens justitie moet G. bewust hebben geschoten met zijn eigen wapen.