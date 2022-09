Rechter: sluiting van The Harbour Club in Oost is terecht

De voorzieningenrechter oordeelde dat Halsema ‘in redelijkheid’ besloot om The Harbour Club voor zes maanden te sluiten. Beeld Sabine Joosten/ANP

Volgens de voorzieningenrechter heeft burgemeester Halsema ‘in redelijkheid’ van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om de vestiging van The Harbour Club per direct te sluiten. In de horecazaak vonden afgelopen jaren meerdere incidenten plaats. Het openblijven van The Harbour Club zou daarom een ‘ernstig gevaar zijn voor de openbare orde’, zo schreef Halsema eerder in een toelichting op het besluit.

In de nacht van 9 op 10 augustus ging in The Harbour Club aan de Cruquiuskade een explosief af. Op last van de gemeente werd de zaak daarop per direct door Halsema voor de duur van zes maanden gesloten.

De eigenaar van The Harbour Club was ‘stomverbaasd’ over de beslissing en stapte naar de rechter. Volgens hem betekent de sluiting het faillissement voor de vestiging van The Harbour Club. De gemeente stelde in de rechtbank dat de aanslag ‘levensgevaarlijk’ was en benadrukte dat de uitbaters de sluiting zouden moeten omarmen, tot de politie de zaak heeft opgehelderd.

