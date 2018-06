Rechter scheldt forse Airbnb-boete kwijt

De man had dat bedrag opgelegd gekregen door de gemeente omdat die op haar beurt had geconcludeerd dat de woning gebruikt werd voor toeristenverhuur en niet voor wonen. Bij een controle waren namelijk vier toeristen aangetroffen, maar geen persoonlijke bezittingen van de eigenaar.



Die lagen er wel degelijk, vond de man. De woningeigenaar heeft een zoon die in het pand woont maar vanwege het beoefenen van topsport vaak in het buitenland vertoeft. Diens spullen dan worden in een afgesloten kamer opgeborgen, bracht de man aan ter zitting. Die afgesloten kamer is niet voldoende gecontroleerd, staat in het vonnis.



De gemeentelijke afdeling Basisinformatie is die bewering op een later moment gaan checken en besloot toen dat de zoon terecht op het adres in kwestie stond ingeschreven. Het alsnog opleggen van een boete was daarmee onrechtmatig geworden, concludeerde de rechter deze week.