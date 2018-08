Rechter: Reggae Lake blijft in Gaasperpark

Het natuurgebied lijdt onder de feestende bezoekers, vindt Hetty Litjens van de stichting. "Zo'n festival is niet goed voor de bomen, bezoekers plassen wild en er is veel kans op vernieling." Bovendien vindt ze het onbehoorlijk dat het park door het festival niet voor normale recreanten meer toegankelijk is.



Litjens kreeg dinsdag geen gelijk van de rechter, omdat het festival aan alle eisen voldoet. Ook festivalorganisator Ivette Forster herkent zich niet in het doemscenario dat Litjens schetst. "De aanvraag voor een festival in dit park is bijzonder streng. We moesten veel onderzoek doen en de natuur komt niet in gevaar."



Nelson Mandelapark

Als alternatief bood Litjens het Nelson Mandelapark aan omdat deze, volgens haar, door de 'recente renovatie beter bestemd zou zijn voor een festival'.



Forster: "Het Nelson Mandelapark? Daar mag volgens het locatieprofiel maar één festival worden gehouden." En op dit moment is die plek vergeven aan het Kwakufestival - ironisch genoeg - ook georganiseerd door Forster.



Litjens roept tegenstanders op om nog een bezwaar in te dienen. Maar Forster maakt zich niet meer druk. "We gaan een mooi festival tegemoet."