Rechter: oprichters Marqt moeten hun aandelen afstaan

Triodos en investeerder Social Impact Ventures hebben hun belang in Marqt verkocht aan Udea, het moederbedrijf van ecomarktleider Ekoplaza. Maar Bollen en Beeren weigerden hun aandelen af te staan. De twee, die Marqt in 2005 opzetten, wilden met een tot nu onbekend gebleven investeerder de keten zelfstandig voortzetten.

Daar steekt de rechter nu een stokje voor. De voorzieningenrechter heeft donderdag in een kort geding beslist dat een deel van de aandeelhouders in Marqt, waaronder de oprichters, hun aandelen in Marqt aan Udea/Ekoplaza moet overdragen.

In juni 2019, kwamen de aandeelhouders gezamenlijk overeen dat een ‘exit’ zou moeten plaatsvinden, om de financiële positie van Marqt te verbeteren. Volgens de rechter hebben beide oprichters hun kans al gehad en biedt de overeenkomst voldoende juridische basis om de overdracht af te dwingen.

Aandeelhoudersruzie

Ekoplaza was al langer in de race om Marqt, dat nooit winst heeft gemaakt sinds de oprichting in 2006. Met behulp van ING is daarnaast ook gesproken met supermarktketen Jumbo, maar die haakte vanwege de aandeelhoudersruzie af.

Het moederbedrijf van Ekoplaza zegt toe de keten vanuit Amsterdam in afgeslankte vorm overeind te houden als uitbater van kleinere eet- en drink winkels. Udea is naast Ekoplaza ook actief als groothandel voor zelfstandige natuurwinkels.

De Marqtvestiging bij het Rembrandtplein is sinds deze week dicht. Albert Heijn opent er dit najaar een eigen vestiging.