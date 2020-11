Rechter: ontslag ex-directeur Haga Lyceum is terecht

Beeld ANP

Atasoy werd dit voorjaar op staande voet ontslagen door het schoolbestuur. De rechter stelt in een donderdag gedane uitspraak dat dat gerechtvaardigd was, omdat Atasoy na te zijn geschorst het bestuur geen toegang gaf tot de bankrekeningen van de school. Daardoor ontstonden ernstige problemen, met name rond de betaling van salarissen aan het personeel. De rechtbank vindt dit Atasoy ‘ernstig aan te rekenen’, omdat hij had kunnen weten dat hij de school in grote moeilijkheden zou brengen. Daarmee heeft hij ‘welbewust het belang van de school geschaad, kennelijk als wapen in het kader van de machtsstrijd’ die was ontstaan.

De uitspraak is het zoveelste hoofdstuk in het juridisch gevecht tussen het bestuur van de school en Atasoy, die in mei na interne strubbelingen werd ontslagen. Bij de mondelinge behandeling twee weken geleden kondigde Atasoy al aan in hoger beroep te zullen gaan bij een ongunstige uitspraak. Volgende maand dient een hoger beroep tegen zijn ontslag als bestuurslid van de school.

In opspraak

Het Haga Lyceum kwam begin vorig jaar in opspraak toen de AIVD onder meer waarschuwde dat Atasoy zich omringde met ‘salafistische aanjagers’. Vanwege die waarschuwing van de inlichtingendienst riepen het kabinet en de gemeente Amsterdam ouders op hun kinderen van school te halen, maar daaraan gaven slechts weinigen gehoor. Pogingen van de overheid Atasoys vertrek af te dwingen, liepen spaak bij de rechter. Maar interne ruzies braken hem alsnog op.

Dit voorjaar groeide de onrust onder personeel en ouders die Atasoy een autoritaire stijl verweten. Het mondde in mei uit in zijn ontslag.

Met het oog op de ontslagzaak bij de rechter liet het schoolbestuur een recherchebureau een rapport schrijven waarin vooral docenten het beeld schetsen van een schrikbewind dat Atasoy voerde. Ook zou hij opdracht hebben gegeven tot het afluisteren van de Onderwijsinspectie. Atasoy weerspreekt de beschuldigingen en zegt gesteund te worden door een groot deel van het personeel en ouders.