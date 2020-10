Rechter: OM moet Peter R. de Vries tóch toestaan te bellen met kroongetuige Nabil B.

De Vries: 'Nabil is heel erg blij dat het gelukt is.' Beeld ANP

Dat is de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding dat de Bredase advocaat Peter Schouten en Peter R. de Vries hadden aangespannen tegen het OM. Schouten is samen met Onno de Jong advocaat van de kroongetuige, De Vries diens vertrouwensman en woordvoerder.

In het vonnis schuift de rechter de argumenten terzijde die het Openbaar Ministerie had aangedragen om De Vries toegang tot de kroongetuige te weigeren, nadat het aanvankelijk akkoord leek te gaan. Belangrijkste reden was dat de misdaadverslaggever geen advocaat is. En dat voor hem derhalve niet dezelfde regels gelden als voor advocaten in het strafproces, zoals geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht.

Belangrijke rol media

De Vries is afgelopen zomer echter als adviseur en mediastrateeg in dienst getreden van het advocatenkantoor van Schouten in Breda. “Daarmee geldt voor hem nu een afgeleide geheimhoudingsplicht”, legt de advocaat aan de krant uit.

De voorzieningenrechter ziet dat ook zo en noemt de weigering van het OM onrechtmatig. Daarbij vindt de rechtbank net als Schouten dat in het Marengo-proces de media een heel belangrijke rol spelen. “De kroongetuige is door advocaten van de tegenpartij al meermalen in een negatief daglicht gesteld (...) In een dergelijke, uitzonderlijk mediagevoelige zaak maken het uitdenken en uitvoeren van een mediastrategie deel uit van de door de advocaat te bepalen juridische processtrategie”, zegt het vonnis.

Het voorstel van Schouten om De Vries in dienst te nemen, noemt de advocaat ‘allesbehalve een schijnconstructie’: “Onno en ik willen onze mediastrategie uitstippelen met de beste expert op dat gebied. Dat is Peter R. de Vries.” Met een afgeschermde advocatentelefoon heeft de vertrouwensman inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de kroongetuige. Justitie mag zo’n geheimhoudersnummer niet afluisteren.

Behoefte

De Vries: “Nabil is heel erg blij dat het gelukt is. Er gebeurt zo veel in de rechtszaak. Er lekt bijvoorbeeld regelmatig iets uit de getuigenverhoren. Hij weet niet hoe hij moet reageren en heeft behoefte aan iemand die strafzaken en de media kent.” Omdat De Vries ook op bezoek wil bij de kroongetuige op diens geheime opvanglocatie - en het OM dat nog steeds verbiedt - heeft Schouten een tweede procedure opgestart tegen justitie.

De verklaringen van Nabil B. vormen belangrijk bewijs in het lopende Marengo-proces in Amsterdam. In de zaak draait het om vijf liquidaties en staan zeventien verdachten terecht, onder wie Ridouan Taghi. Een broer van Nabil en zijn eerste advocaat Derk Wiersum werden in 2019 geliquideerd. “Na die verschrikkelijke drama’s is het volstrekt logisch dat hij recht heeft op een vertrouwenspersoon.”

Vaker woordvoerder

De Vries treedt in strafzaken vaker op als woordvoerder van bijvoorbeeld betrokkenen en nabestaanden, onder wie recent de familie van Nicky Verstappen. Hij is zich bewust van de mogelijke risico’s in de Marengo-zaak. “Nabil heeft mij in maart gevraagd. Deze zaak afwijzen omdat het mij te link zou zijn? Dat zou heel gênant zijn. En ja, er zijn altijd mensen die roepen: hij is toch ook journalist! Maar tegen iemand van wie een broer en advocaat zijn vermoord, zeg ik geen nee.”

Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in kort geding, dat op 5 oktober is uitgesproken. Inhoudelijk reageert woordvoerder Wim de Bruin niet ‘omdat de zaak achter gesloten deuren diende’.