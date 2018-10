Rechter moet nog beslissen over getuige in zaak-Jalink

Het gaat om een getuige die bedreigd wordt. Het is de vraag of deze verklaring anoniem kan en mag blijven.



Dat gebeurt over twee weken, zo liet de rechtbank in Amsterdam dinsdag weten tijdens een niet-inhoudelijke zitting van de zaak tegen verdachte Gideon G.



Zoontje

De 28-jarige G. zou mei 2016 Jalink in Diemen hebben doodgeschoten. De 38-jarige Jalink zat toen met zijn zoontje in de auto. De destijds negenjarige jongen bleef ongedeerd. Deze zomer kwam het Openbaar Ministerie met de anonieme getuige.



Over hem of haar en de aard van de verklaringen, wordt geen informatie gegeven. Ook is er een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip rond de liquidatie. Volgens het OM zit de doorslaggevende tip er nog altijd niet tussen.



