Rechter: mantelzorg of niet, serre aan huurhuis moet weg

Dat heeft de kantonrechter deze week bepaald. De huurders van de vijfkamerwoning hadden de serre aan de achtergevel aangebouwd terwijl een verzoek daarvoor door Ymere was afgewezen. De woningbouwvereniging stapte daarom naar de rechter om het bouwsel alsnog te laten verwijderen.



De huurders zeggen de serre te hebben gebouwd om zo meer ruimte te creëren voor hun dochter en haar gezin met drie kinderen. Die zijn namelijk ook in het huis komen wonen, om zo mantelzorg te kunnen verlenen aan de moeder. Zij heeft namelijk depressieve en psychotische klachten.



Overbewoning

De rechter begrijpt de situatie, maar vindt het geen reden om de aanbouw niet te verwijderen. De bewoners hadden met Ymere in gesprek moeten gaan om zo tot een oplossing te komen, in plaats van tegen de regels in zelf een serre te plaatsen.



Het besluit is dan ook dat deze binnen twee maanden afgebroken moet worden. Niet door Ymere, zoals de woningbouwvereniging had geëist, maar door de huurders zelf.



Ymere wilde verder ook dat de dochter en haar gezin de woning zouden verlaten, omdat er sprake zou zijn van 'overbewoning'.



De rechter gaat daar echter niet in mee. Het huis is inderdaad wat krap voor in totaal vier volwassenen en drie kinderen, maar het levert "geen gevaar voor overbewoning op". Het huis telt immers vier slaapkamers en de huurders, die daar al sinds 1996 wonen, deelden het eerder ook met vier kinderen. Drie daarvan waren toen al volwassen.