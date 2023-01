Rechter: manager Primark Amsterdam onterecht ontslagen na versturen hartjes-emoji’s

De Amsterdamse Primark. Beeld ANP

Volgens de kantonrechter in Amsterdam zijn er ‘aanwijzingen van een samenspanning’ tegen de manager.

Het bewuste appje werd in juni 2020 verzonden. Volgens de winkelmanager stuurde hij de hartjes naar aanleiding van de nieuwe profielfoto van zijn medewerker, waarop een man zijn arm om de vrouw slaat. Volgens de manager was hij simpelweg blij dat de vrouw met iemand was, ‘temeer omdat ze in een moeilijke periode zat’.

Begin juli 2022 diende de vrouw echter een klacht in. In diezelfde periode kwamen nog zeven meldingen binnen waarin de man beschuldigd werd van wangedrag. Winkelmedewerkers verklaarden onder andere dat hij seksueel getinte opmerkingen had gemaakt en collega’s met camera’s observeerde. Ook meldde een medewerker dat hij haar blouse had aangeraakt en daarbij ‘lekker stofje’ zei, waar zij zich ongemakkelijk bij voelde.

Samenspanning

Primark schakelde een extern onderzoeksbureau in om de klachten te onderzoeken. Hoewel het bureau niet overtuigd was van zijn schuld, besloot Primark de winkelmanager te ontslaan. Onterecht, aldus de kantonrechter.

Vier maanden voor de meldingen werd de winkelmanager nog anoniem gebeld met de mededeling dat er een groep collega’s tegen hem zou samenspannen en klachten over hem zou indienen. De manager deed daar destijds al melding van. De samenspanning zou te maken hebben met een voorgenomen reorganisatie. ‘De medewerkers namen het hem kwalijk dat hij op de hoogte was van de reorganisatie maar niets tegen hen gezegd had,’ aldus een afdelingsmanager.

Volgens de kantonrechter kon niet met zekerheid vastgesteld worden dat de hartjes-emoji’s seksueel of flirterig bedoeld waren. Ook in de andere beschuldigingen ziet de kantonrechter geen bewijs en/of niet genoeg reden om te man te ontslaan. De winkelmanager mag daarom weer in de Amsterdamse Primark aan de slag. De aanklagers werken daar intussen geen van allen meer.

