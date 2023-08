Rechter liet verwarde Michel B. (36) vrij, die bracht volgens justitie daarna zijn vader om

De rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Michel B. zegt in het najaar van 2022 al om hulp te hebben gevraagd omdat het psychisch heel slecht met hem ging. Hij had al een lang verleden van geestelijke gezondheidszorg. Begin januari werd hij aangehouden vanwege een mishandeling, waarna hij van een balkon was gesprongen.

Hij werd in opdracht van de crisisdienst opgenomen met een zogeheten crisismaatregel, waarmee patiënten met zware psychische problemen tegen hun zin kunnen worden opgenomen. De mishandelingszaak zou uiteindelijk worden geseponeerd, omdat het Openbaar Ministerie een contactverbod met het veronderstelde slachtoffer afdoende vond.

Geen controle over zichzelf

Een Amsterdamse rechter vond het vervolgens niet nodig dat hij tegen zijn zin opgenomen zou blijven, en liet hem op donderdag 5 januari weer vrij. B. belde een bekende om te zeggen dat het heel slecht met hem ging, en dat hij geen controle over zichzelf had.

Op vrijdag ging B. naar het huis van zijn vader in Amstelveen omdat hij onderdak nodig had.

Hij belde in de middag van 8 januari zelf het alarmnummer van de politie omdat het niet goed ging met zijn vader. Hij maakte een verwarde indruk toen de hulpdiensten arriveerden en werd aangehouden. Zijn vader werd in coma naar het ziekenhuis gebracht en ontwaakte niet meer. Hij overleed daar op 26 januari, waarschijnlijk aan de gevolgen van een hersenbloeding. Volgens justitie moet die bloeding zijn ontstaan doordat B. zijn vader zwaar had mishandeld. Hij zou hem tegen de grond hebben gewerkt, tegen zijn bovenlichaam en hoofd hebben getrapt en gestompt en met een voorwerp tegen zijn hoofd hebben geslagen, met uiteindelijk fatale gevolgen.

Zelf zegt B. niet precies te weten wat in de woning is gebeurd.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Momenteel zit Michel B. gedetineerd in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen. Zijn strafzaak loopt nog. Donderdag is weer een inleidende zitting in het proces. Gedragsdeskundigen achten B. volledig ontoerekeningsvatbaar en adviseren de rechtbank tbs met dwangverpleging op te leggen. De reclassering vindt de lichtere variant tbs met voorwaarden gepast (zonder dwangopname). Dan zou hij in een Forensisch Psychiatrische Kliniek kunnen worden opgenomen, met een lichter regime.

B. heeft gedurende het onderzoek vooral gezegd dat hij het vreselijk vindt dat zijn vader dood is.

Paul Vugts