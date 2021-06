Rechter: kabinet moet milieueffecten windmolenparken beoordelen

Voortaan is een uitgebreidere milieubeoordeling over onder meer geluidsnormen nodig om een vergunning voor een windturbine te krijgen. Beeld ANP

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De normen die nu nog gebruikt worden voor de vergunningverlening voldoen niet aan het Europese recht. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter gaat over een windpark in Delfzijl, maar kan ook gevolgen hebben voor andere windenergieprojecten, zoals die in Amsterdam.

Huidige landelijke normen voor bijvoorbeeld geluid, de zogeheten slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens moeten worden aangepast. Op dit moment wordt er geen onderbouwing vereist waarin ook rekening wordt gehouden met het milieu. In de tussentijd mogen de huidige landelijke normen niet worden gebruikt voor nieuwe projecten. “De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken,” vat de bestuursrechter samen.

In Amsterdam woedt de windmolendiscussie al ruim een jaar. Eerst waren er veel zorgen over de bouw van windmolens op IJburg. Nu dat van de baan is, lijkt de komst van turbines langs ringweg A10-Noord, de Noorder IJplas en de Diemerscheg onvermijdelijk. Ook dat stuit op verzet. “Wij zijn blij met deze uitspraak,” zegt Joost de Groot van actiegroep Windalarm. “Het laat zien dat de gemeente pas op de plaats moet maken. Niet alleen zijn omwonenden niet blij met windmolens op land, ook juridisch zitten er haken en ogen aan.”

De Groot benadrukt voorstander van de energietransitie te zijn. “Maar dat kan veel beter met windmolens op zee en zonnepanelen op het dak. De nieuwe regelgeving is een mooie kans voor de gemeente.”

Uitspraak

De Raad van State verwijst naar een uitspraak die het Europese Hof van Justitie vorig jaar deed over een Belgisch windmolenpark. Ook daar had een milieubeoordeling gemaakt moeten worden, oordeelde het hof op basis van het Europees recht. De overwegingen in die uitspraak gelden ook voor Nederland, zo heeft de Raad van State nu bepaald.

De uitspraak betekent overigens niet dat in de tussentijd geen nieuwe besluiten mogen worden genomen over windparken. Een gemeenteraad mag ook zelf normen vaststellen waar de bouwers zich aan moeten houden. Mogelijke milieueffecten kunnen ze daarin meenemen.

Toch lijkt dat praktisch uitdagend te worden. Volgens de Groot moeten de zoeklocaties voor windturbines in Amsterdam worden heroverwogen. “Er zijn allerlei potentiële gebieden voor plaatsing van de windmolens vastgesteld door te werken met de oude normen. Nu blijkt dat die normen niet goed getoetst zijn, moeten de zoeklocaties ook opnieuw worden bepaald.”

De gemeente zal voor nieuwe windturbineparken een ‘eigen afweging maken over welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten’. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten in een reactie. Ondertussen zal de minister van Economische Zaken en Klimaat de uitspraak bestuderen om de precieze gevolgen in kaart te brengen. “Nog los van de uitkomst van deze ontwikkelingen valt er veel voorwerk te doen en daar gaan we mee door,” aldus de woordvoerder.