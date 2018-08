Rechter in India besluit dat ontvoerde Insiya in India blijft

De strafzaak over de ontvoering wordt in Nederland gevoerd, maar de rechtszaak over de voogdij moest in India worden uitgevochten. Moeder Nadia spande daarom in India een zaak aan.



Een lagere rechter besliste daarin eerder dat Insiya in maart naar Nederland terug moest keren, maar vader Shehzad wist dat in hoger beroep om te draaien waarna Insiya in India bleef. De Indiase advocaten laten nu weten dat de Hoge Raad oordeelt dat Insiya definitief in India blijft.



Voogdij

Tegen de vader en de zeven medeverdachten loopt in Nederland nog wel een strafzaak. Shehzad wordt verdacht van ontvoering van het meisje. De Indiase rechter doet wat betreft de ontvoering geen uitspraken, dat wordt in Nederland uitgevochten.



Of een eventuele veroordeling van Shehzad in Nederland, ook weer van invloed kan zijn over de voogdij van het meisje, is niet helemaal duidelijk. Gerard Spong denkt van niet omdat India de moeder als 'eerste kidnapper' ziet.