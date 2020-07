Rechter houdt vier in Marnixstraat gepakte ‘ontvoerders’ in de cel

Politie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De verdachten zijn een 26-jarige man uit Helmond, een man van 25 uit Eindhoven en twee mannen van 21 en 22 zonder vaste verblijfplaats. Twee anderen — vrouwen — heeft justitie vrijgelaten, maar ze blijven wel verdacht.

Ontvoerd in West

Het slachtoffer werd zaterdagmiddag ontvoerd in Amsterdam-West. Later was er ‘een incident’ in Noord-Brabant dat volgens de politie met de gijzeling te maken had, maar waarover verder niets is bekendgemaakt. Vervolgens waren de twee auto’s van de vermoedelijke ontvoerders weer naar Amsterdam gekomen, met in een daarvan de gijzelaar.

Een observatieteam van de recherche kreeg die auto’s ’s nachts in beeld. Een arrestatieteam reed rond 1.30 uur in de Marnixstraat de auto klem waarin de ontvoerde man zat, met daarin drie verdachten die geblinddoekt en geboeid werden afgevoerd. Het slachtoffer was ongedeerd.

Om de hoek werden nog drie verdachten uit de tweede auto gehaald, bij het politiebureau aan de Lijnbaansgracht.

In beperkingen

De gedetineerde verdachten ‘zitten in beperkingen’ en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.