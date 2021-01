Rechter: Haarlemmerstraat en -dijk blijven autovrij

De maatregel om auto’s en scooters te weren werd door de gemeente ingesteld om voetgangers tijdens de coronapandemie voldoende afstand te kunnen laten houden. Beeld Joris Van Gennip

In augustus besloot de gemeente de straat, die het centrum van de stad en West met elkaar verbindt, te sluiten voor auto’s en scooters. Er zou dan meer ruimte voor fietsers en voetgangers ontstaan, zodat die vanwege de coronamaatregelen voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Ook andere straten in de stad, zoals de Rijnstraat en Jan Pieter Heijestraat deden mee aan soortgelijke experimenten, maar daar werd de maatregel weer teruggedraaid.

‘Zijstraten lijken wel een snelweg’

Enkele dagen na het invoeren van de regel klaagden omwonenden van de Haarlemmerstraat- en dijk al in Het Parool over de nieuwe verkeerssituatie. “De zijstraten lijken wel een snelweg,” vertelde een buurtbewoner. Bovendien leek de maatregel lastig te handhaven doordat er zo véél zijstraten zijn. “Het is dweilen met de kraan open,” zei een handhaver die er op toe moest zien dat auto’s vanuit de zijstraten toch niet de Haarlemmerweg opreden.

Enkele buurtbewoners lieten het er niet bij zitten en stapten afgelopen week naar de rechter. Zij stellen dat de ‘doorstroming van het autoverkeer is verslechterd’ en dat het vinden van een parkeerplaats ‘nog lastiger’ is geworden. Vooral oudere buurtbewoners vinden dat de gemeente daar te weinig rekening mee heeft gehouden. Ook vermoedt de groep dat de gemeente een dubbele agenda heeft. “Het eigenlijke doel van de maatregel is het autoluw maken van de binnenstad,” zeggen ze.

De rechter zegt dat de gemeente voldoende heeft onderbouwd waarom het de straat auto- en scootervrij wil hebben en zegt dat de maatregel bedoeld is om Covid-19 te bestrijden, en niet om de stad autoluw te maken. Dat er nadelen voor bewoners zijn, zoals het moeilijker vinden van een parkeerplek, weegt volgens de rechter niet op tegen het belang om het coronavirus te bestrijden.

Gebrekkige communicatie

De buurtbewoners beklaagden zich ook over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Veel omwonenden moesten de maatregel via de media vernemen en zeggen dat er geen mogelijkheid tot inspraak is geweest. De rechter gaat ook daarin niet mee. ‘Aangezien de bestrijding van de epidemie van Covid-19 een acuut probleem is dat om snel handelen vraagt, is het niet onredelijk dat de inspraak voorafgaand aan de maatregel enigszins beperkt is gebleven.’

Over twee weken hebben de buurtbewoners een nieuwe kans. Dan is er een hoorzitting bij de gemeente over het bezwaarschrift dat ze hebben ingediend over de maatregel.