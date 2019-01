Rechter: gesprek atelier Scholte te vroeg afgebroken

Dat oordeelt de rechtbank in Alkmaar in een zaak die Scholte tegen de gemeente had aangespannen.



De rechtbank volgde Scholte niet in de stelling dat er sprake was van een koopovereenkomst van het pand, waar Scholte en zijn gezin woonden en hij een atelier en eigen museum had. De partijen waren het tijdens de onderhandelingen nooit eens over de hoofdzaken, zoals de prijs van het pand. Ze waren elkaar wel sterk genaderd en de gemeente heeft herhaaldelijk de intentie uitgesproken het pand aan hem te verkopen.



De gemeenteraad wilde het pand aan Scholte verkopen, maar daar gingen burgemeester en wethouders niet in mee.



Geen gehoor

De gemeente heeft volgens de rechtbank onrechtmatig gehandeld door de onderhandelingen af te breken. Aan dat vonnis heeft Scholte niet heel veel: het voormalige postkantoor is inmiddels aan iemand anders verkocht en de onderhandelingen kunnen dus niet worden heropend.



Het museum en atelier van Scholte werden uiteindelijk vorig jaar april ontruimd, omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan de oproep te vertrekken. Hij vond dat eerst de bodemprocedure in de zaak moest worden afgewacht. Hij schreef zelfs een open brief aan premier Mark Rutte om zijn zaak te bepleiten.



