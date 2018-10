Rechter: gemeente mag oude taxi's en touringcars weren

De milieuzone voor dieseltaxi's uit 2008 of ouder en touringcars van voor 2005 ging op 1 januari dit jaar in. KNV Bus, de belangenbehartiger van Nederlandse touringcarbedrijven, vond de verkeersmaatregel niet proportieel en vocht hem aan.



Dieselautobussen zijn volgens KNV Bus per definitie niet vervuilend omdat de bussen personen collectief vervoeren. De touringcarbedrijven stellen dat een gemiddelde touringcar zo'n 30 personenauto's zou vervangen.



Luchtkwaliteit

De rechter ging niet mee in deze redenatie. Het doel van de milieuzone is volgens de rechter het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam. Dat het effect van het weren van dieselautobussen gering is, maakt de maatregel niet ongeschikt. De milieuzone maakt namelijk deel uit van een groter samenhangend pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.



Ook gaat het volgens de rechter om een relatief milde maatregel die een zeer kleine groep dieselautobussen treft. Bovendien heeft de gemeente de milieuzone geruime tijd voor de invoering op 1 januari 2018 aangekondigd.



