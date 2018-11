Rechter: gemeente mag oude brommers weren

Dat oordeelde de rechtbank deze week. In de milieuzone mogen brom- of snorfietsen die voor het eerst in 2010 of eerder in gebruik zijn genomen, sinds 1 januari 2018 niet meer worden gebruikt.



De rechtbank oordeelde dat de gemeente bevoegd is dit in te stellen en het nut hiervan deugdelijk met rapporten heeft onderbouwd.



Daarnaast worden brom- of snorfietseigenaren volgens de rechtbank 'niet onevenredig hard door deze maatregel geraakt'. 'Zo kan er om een ontheffing worden gevraagd, kan deels met subsidie worden overgestapt op schoner vervoer en is de maatregel ver van tevoren aangekondigd,' aldus de rechtbank.



Touringcars

Eerder oordeelde de rechtbank ook al dat het weren van oude taxi's en touringcars legitiem was. Met de maatregel wil de stad de luchtkwaliteit te verbeteren en - in het verlengde daarvan - schadelijke gevolgen voor de gezondheid van (andere) verkeersdeelnemers te voorkomen.



Overigens blijft de beoogde verbetering nog uit: de luchtkwaliteit is afgelopen jaar nog niet verbeterd en de vervuiling door fijnstof en stikstofdioxide kwam in veel Amsterdamse straten nog altijd boven de norm van de wereldgezondheidsorganisatie uit.



