Rechter: Geen bon voor twee minuten na parkeren betalen

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vorige week geoordeeld.



De man parkeerde op 15 maart om 12.06 uur aan de Rembrandtweg in Amstelveen. Hij betaalde bij een parkeerautomaat om 12.08 uur. Dat er twee minuten verschil zat tussen het parkeren en betalen kwam omdat de eerste parkeerautomaat aan de andere kant van de weg stond en niet veilig te bereiken was.



Een tweede automaat was bezet, waardoor de man pas bij de verderop gelegen automaat nummer drie zijn parkeergeld kon voldoen. De man heeft de controleur niet gezien en vindt het onterecht dat hij beboet is voor twee minuten illegaal geparkeerd staan.



Redelijke tijd

Volgens de controleur moet de man eerder hebben geparkeerd, en had hij bovendien direct bij de dichtstbijzijnde automaat moeten betalen. Daar was de rechter het niet mee eens. 'Een parkeerder dient een redelijke tijd te worden gegund die nodig is om de parkeerapparatuur in werking te stellen.'



De man hoeft de naheffing dus niet te betalen en de controleur moet het griffierecht voor de zaak ter hoogte van 46 euro vergoeden.