Rechter geeft groen licht voor verbouwing monumentaal melkwinkeltje in Noord

Beeld Nosh Neneh

Het interieur van het melkwinkeltje werd een kleine twee jaar geleden aangewezen als gemeentelijk monument. Die status zou Begoniastraat 6 moeten beschermen tegen ingrijpende veranderingen. Desondanks wil de eigenaar, woningcorporatie Ymere, het pand laten renoveren en het daarna verkopen als woning. Dat leidde tot zorgen bij Stichting Monumenten Amsterdam Noord (Sman), die de kwestie voor de rechter heeft gebracht.

“De indeling zoals het was, de terrazzovloer, bijna al het originele houtwerk, het zit er nog allemaal in,” zei Frits Prior, woordvoerder van Sman eerder tegen Het Parool. “Er zit behang van zeven uitbaters, dus zeven lagen over elkaar. Je kunt zeggen: ouwe meuk, weg ermee, maar dit vind je nergens meer.”

De bestuursrechter oordeelde deze week echter dat de omgevingsvergunning terecht is verleend. De gemeente heeft zich bij het verlenen van de vergunning terecht beroepen op een advies van Monumenten en Archeologie, de gemeentelijke monumentencommissie. In dat advies staat dat bestaande afwerkingen zoals tegelwerk, behang en tengelwerk (historisch houtwerk op plafonds of wanden) behouden dienen te blijven.

Authentieke sfeer

Prior vindt dat de monumentale waarde juist schuilt in het interieur als geheel. Het pand werd in 1919 in gebruik genomen en bijna alle gebruikssporen van honderd jaar wonen en vijftig jaar werken zijn bewaard gebleven. Dat de meeste monumentale waarden veranderd, beschadigd of verborgen worden bij de verbouwing, blijkt niet mee te tellen, zegt hij.

“Er is inmiddels al heel veel afgebroken vanwege funderingsherstel. Ik snap er niets van: de gemeente wijst het interieur eerst aan als monument om het vervolgens te laten vernietigen. Waar blijft dan de authentieke sfeer van honderd jaar geleden, die er volgens de commissie te beleven is?”

Het oude melkwinkeltje werd in 2019 veertien weekenden voor het publiek opengesteld voor een tentoonstelling over de geschiedenis van de melkwinkel en over de rol van de Amsterdamse architect Jan Ernst van der Pek voor de volkshuisvesting in de stad.

Sman ziet graag dat die maatschappelijke functie behouden blijft, maar dat was voor de rechter niet van belang. ‘Voor de monumentencommissie zijn de monumentale waarde en het behoud daarvan essentieel en niet het gebruik,’ aldus het vonnis.

Daar snapt Prior niets van: “De belevingswaarde speelt bij monumenten wel degelijk een rol. Daar blijft bij de verbouwing niets van over.”

Woningnood

Woningcorporatie Ymere ziet met het oog op de woningnood het liefst dat het pand wordt gebruikt om in te wonen. ‘Wordt het een museum, dan verdwijnt er definitief een woning uit Amsterdam. De vraag is of je dat moet willen in een tijd waarin zo veel mensen op zoek zijn naar een huis’, stelt regiomanager Chris Petterson in een bericht op de site van de woningcorporatie. Volgens het bericht gaat Ymere ‘respectvol’ om met historische details.

Sman beraadt zich op mogelijke vervolgstappen. Volgens Prior zou Stadsherstel Amsterdam het winkeltje willen kopen om het in zijn huidige staat te bewaren.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: