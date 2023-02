Rechter fluit verhuurder The Don terug vanwege onterechte lidmaatschapskosten

Het Osdorpplein in Nieuw-West waar het Don Boscocomplex is gevestigd. Beeld Daphne Lucker

Het Don Boscocomplex in Nieuw-West is niet enkel een gebouw met appartementen, het is een ‘woongemeenschap’ waarvoor de huurders naast de kale huur (895 euro) en servicekosten (95 euro) ook membership costs betalen á 30 euro per maand. Maar mag dat, ongespecificeerde lidmaatschapskosten in rekening brengen?

Een voormalige huurder van The Don weigerde zijn laatste maand huur te betalen omdat hij vond dat het bedrag overeenkwam met de twintig maanden – in zijn ogen – onterecht betaalde lidmaatschapskosten. Hij voerde aan ‘dat hij al betaalde voor de kale huur en servicekosten’ en dat hij daarnaast verplicht was ‘het membership af te nemen’. Hij vroeg meermaals na waarvoor hij betaalde, maar kreeg daar geen antwoord op. Het bedrag dat hij terugvordert staat gelijk aan 20 maanden twee keer 30 euro aan membership costs, namelijk die van hem en van zijn medebewoner.

The Don voerde bij de rechtbank aan dat de huurders lidmaatschapsgeld betalen voor onder meer het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes als een co-workruimte en een wasmachineruimte, en gemeenschappelijke services, zoals de afschrijvingen op de inrichting van gemeenschappelijke ruimtes en het onderhoud van wifi en camera’s in die ruimtes, het ‘house management die het community concept faciliteert’ en ‘het serviceplan voor kleine herstellingen aan de woningen, met een waarde van €5,99’. Deze laatste post is de enige gespecificeerde op de lijst.

Geen nadere onderbouwing

De rechtbank oordeelt dat veel van de door The Don aangevoerde posten van het lidmaatschapsgeld niet in rekening mogen worden gebracht. Zo moeten onderhoudskosten van ‘onroerend goed’, dat wil zeggen de gemeenschappelijke ruimtes, gedekt worden door de kale huur. Ook is het voor de rechtbank onduidelijk of de verhuurder reële en werkelijke kosten heeft gemaakt op de als servicekosten aangemerkte posten.

De mogelijkheid om de kostenposten op zitting uit te werken geeft de rechtbank The Don niet: de huurder had dit namelijk al meermaals verzocht, de verhuurder was wettelijk verplicht dit te leveren en heeft dat in al die jaren niet gedaan. ‘Bij deze gang van zaken is het in deze stand van de procedure daarom te laat voor The Don om alsnog een nadere onderbouwing in te dienen,’ aldus de rechtbank.

De rechter komt tot de conclusie dat slechts een van de ingebrachte posten een wettelijke grondslag heeft, namelijk ‘serviceplan, kleine herstellingen, maandelijks voor €5,99’. Daarom moet The Don in totaal een bedrag van 1080,80 euro terugbetalen aan de voormalige huurder.

The Don is niet de enige verhuurder die onterechte lidmaatschapskosten in rekening brengt. Huurders van Change= uit Nieuw-West en Zuidoost eisen al enkele jaren geld terug van de organisatie vanwege ‘communitykosten’.