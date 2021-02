Rechter fluit gemeente terug: uitbreiding Bridge Hotel in strijd met eigen beleid

Beeld Bert Spiertz

De gemeente Amsterdam had ontwikkelaar Aedes een omgevingsvergunning verstrekt voor hun uitbreidingsplannen: van 55 naar 86 kamers. De VVAB had hiertegen bezwaar aangetekend.

De gemeente betoogde dat de plannen in lijn zijn met het bestemmingsplan. ‘Per saldo’ zou er niet meer hoteloppervlakte bijkomen dan het bestemmingsplan toelaat. Bebouwing op plekken die niet in het bestemmingsplan staan, zouden worden gecompenseerd door geen bebouwing op plekken die wel in het bestemmingsplan staan. Daarom hoefden de plannen volgens de gemeente niet worden getoetst aan het hotelbeleid.

Daar gaat de bestuursrechter niet in mee: de gemeente hanteert een criterium dat nergens staat beschreven. De gemeente moet daarom binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen getoetst aan het eigen hotelbeleid. De gemeente kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Het hotelbeleid werd in 2016 in het leven geroepen om het groeiende toerisme een halt toe te roepen en behelst onder meer een bouwstop voor hotels in bepaalde gebieden, waar de Amstel ook onder valt. Alleen als er een bijzonder initiatief ligt kan van het beleid worden afgeweken.

‘Balans herstellen’

“Wij zijn tevreden,” zegt voorzitter Rogier Noyon van VVAB. “Het hotel ligt volgens het hotelbeleid in een gebied waar hotelontwikkeling niet is toegestaan. Overal in de stad zien we nog hotelontwikkelingen. Als de gemeente de hotelstop serieus zou nemen, zou afwijken van het bestemmingsplan niet moeten worden toegelaten.”

De VVAB denkt dat de uitspraak consequenties heeft voor hotelplannen elders in de stad. De gemeente zou volgens de vereniging meer hoteluitbreidingen toelaten die afwijken van het bestemmingsplan, zoals hotel Renaissance aan het Kattengat, dat honderd extra kamers wil. Ook daartegen heeft de VVAB bezwaar aangetekend. “De stad is uit balans en die moet worden hersteld,” zegt Noyon.

De gemeente gaat zich beraden over de uitspraak en wat er staat te gebeuren met het hotel aan de Amstel. Ook moet volgens een woordvoerder van stadsdeel Centrum nog worden bekeken wat de gevolgen zijn voor andere hotels die plannen hebben om uit te breiden.