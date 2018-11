Rechter: faillissement MC Slotervaart niet teruggedraaid

Een groep van meer dan veertig medisch-specialisten die werkzaam waren bij het ziekenhuis wilden MC Slotervaart overnemen. De specialisten tekenden verzet aan tegen het bankroet bij de faillissementskamer.



Volgens de artsen zijn er veel vragen over de financiële handel en wandel van het Amsterdamse ziekenhuis, voordat het failliet werd verklaard. Er zou helemaal geen sprake van zijn dat het ziekenhuis zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Ook is er volgens hen onduidelijkheid over hoe de financiën van MC Slotervaart in elkaar steken.



De rechtbank acht het verzet ongegrond. Op basis van een toelichting van de curatoren is geen andere conclusie mogelijk dan dat het ziekenhuis wel degelijk is opgehouden met betalen. 'Er is geen geld meer om de lopende kosten te kunnen voldoen en er is bovendien sprake van aanzienlijke schulden.'



