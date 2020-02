Rechter: brandweerkazerne Buitenveldert mag 24 uursopvang worden

De oude brandweerkazerne in Buitenveldert. Beeld Google Streetview

De buurt vreest dat de groep uit verveling rond het winkelcentrum aan het Gelderlandplein gaat hangen, terwijl dat winkelcentrum een belangrijke sociale functie heeft voor de ouderen in de buurt. Daarnaast zijn sommige woningen slechts enkele meters verwijder van het pand waar de gemeente de ongedocumenteerden wil opvangen. Buren van het pand vrezen voor hun privacy.

Ook zorgde de verkrachting, mishandeling en doodslag op de 68-jarige Rinia Chitanie door een Eritrese statushouder in april 2019 voor veel onrust in de buurt. Een inspraakavond die dezelfde maand werd georganiseerd door de gemeente werd door buurtbewoners een ‘farce’ genoemd. Omwonenden spanden daarom een rechtszaak tegen de gemeente aan om de komst van de opvang tegen te houden.

Niet te koppelen

De rechter begrijpt de zorgen van de buurtbewoners, maar vindt dat ‘niet mag worden vergeten dat dit vreselijke voorval heeft plaatsgevonden voordat sprake was van de 24 uursopvang. Het is dus niet één op één aan elkaar te koppelen’.

Dat een professionele organisatie de zeventig vreemdelingen gaat begeleiden en het pand gaat beheren weegt voor de rechter ook zwaar mee. ‘Deze organisatie heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met de begeleiding van vreemdelingen, vaak naar volle tevredenheid van omwonenden,’ valt er in het vonnis te lezen. Ook heeft de gemeente diverse inloop- en inspraakavonden georganiseerd.

Alle punten bij elkaar opgeteld vindt de rechter ‘dat de gemeente niet over één nacht ijs’ is gegaan en dat de opvang er mag komen. Wanneer de 24 uursopvang open zal gaan is nog niet bekend.