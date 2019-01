Rechter: Biro moet van het fietspad

Autoparkeerplek

Pascal van den Noort van fietsadviesbureau VeloMondial is verheugd over het nieuws. "Dit betekent feitelijk dat de Biro een auto is. Hij mag niet meer op de stoep parkeren en niet meer op het fietspad rijden. Wel op de rijweg. Parkeren mag dan op een autoparkeerplek en daar moet dan voor worden betaald."



Het ministerie en ook de gemeente vinden het nog te vroeg om inhoudelijk te reageren op de rechterlijke uitspraak. Een woordvoerder van verkeerswethouder Sharon Dijksma zegt 'te hopen dat deze uitspraak een doorbraak oplevert om beter te gaan handhaven'.



"Maar er is nog veel onduidelijk. Dit is een uitspraak van de politierechter die niet op schrift staat. We kunnen dus niet nalezen wat de overwegingen precies waren. Daarom willen we eerst in gesprek met het OM om meer duidelijkheid te krijgen. We gaan binnenkort ook in gesprek met de staatssecretaris."