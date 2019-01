Rechter: bezorgers Deliveroo zijn geen zzp'ers

De rechter in Amsterdam bepaalde dat in een zaak die door vakbond FNV was aangespannen.



Deliveroo besloot begin vorig jaar de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden zij als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. Volgens Deliveroo kregen ze daarmee meer vrijheid.



Weinig vrijheid

Volgens FNV was er nog altijd een grote mate van afhankelijkheid van Deliveroo. De rechter ging daarin mee. De verhouding tussen de werkgever en de bezorger is niks veranderd. Zo moeten bezorgers een contract tekenen dat volledig door Deliveroo is gemaakt en waar niet over te onderhandelen is. Dat geldt ook voor het tarief waarvoor gewerkt wordt.



Ook heeft een bezorger in de praktijk maar weinig vrijheid. Zo kan een bezorgopdracht wel geweigerd worden, maar heeft dat gevolgen voor het krijgen van nieuwe opdrachten of het krijgen van een bonus.



Invaller

Verder hebben zzp'ers officieel het recht zich te laten vervangen wanneer ze bijvoorbeeld niet kunnen. Maar in de praktijk is dat haast onmogelijk bij Deliveroo. De bezorgtijden zijn zo kort dat in de tussentijd niemand anders te vinden is. Wie een hele dienst over wil laten nemen moet de invaller bovendien goed laten keuren door Deliveroo. Volgens de rechter pas dat ook bij een arbeidsovereenkomst.



Deliveroo valt onder de cao beroepsgoederenvervoer, bepaalde de rechter. Die cao moet het bedrijf dan ook met terugwerkende kracht toepassen.



Ander oordeel

Vorig jaar startte de Amsterdamse fietskoerier Sytze Ferwerda ook een zaak tegen Deliveroo. Afgelopen zomer bepaalde de rechter in die zaak dat de maaltijdbezorgdienst niet fout zit door de bezorger als zzp'er aan het werk te zetten, in plaats van hem in dienst te nemen.



Volgens de rechter was de uitkomst in deze zaak anders omdat er alleen naar de schriftelijke arbeidsovereenkomst is gekeken. Bij deze nieuwe uitspraak is vooral gekeken hoe het werk er in de praktijk uitziet.