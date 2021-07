Rechter beslist: restaurant Sham Oost moet pand in Zeeburg verlaten na beschietingen

De beschoten voordeur van Sham Oost. Beeld ANP

Restauranteigenaar Momen Al-Azhar kan de uitspraak nauwelijks geloven. Hij had er volledig op vertrouwd dat de rechter hem in het gelijk zou stellen. “Ik krijg klap, na klap, na klap,” zegt hij. “Het is hopeloos.”

Al-Azhar dat zich toelegt op de Syrische keuken is inmiddels een bekende naam bij de Amsterdamse rechtbank. De ondernemer spande afgelopen jaren verschillende procedures aan en vaak met succes. De politie moest al eens door het stof nadat was gebleken dat een wijkagent zijn zaak ten onrechte had laten ontruimen en dat een notaris had geknoeid met een leveringsovereenkomst.

Al-Azhars juridische strijd begon nadat hij zijn succesvolle restaurant aan de Warmoesstraat gedwongen moest verlaten, na een conflict met zijn toenmalige zakenpartners.

De ondernemer opende vervolgens twee nieuwe Shamvestigingen. Een op de Borneosteiger in Oost en een kleinere vestiging in de Witte de Withstraat in West.

Beschietingen

Vorig jaar maart werd de vestiging in Oost kort na de opening, drie keer ’s nachts beschoten in een week tijd. Ook werd de ingang met een hamer bewerkt.

Burgemeester Halsema besloot daarop de zaak voor acht maanden te sluiten, omdat gevreesd werd voor de orde en veiligheid van omwonenden en voorbijgangers. Een paar weken later liet wooncorporatie De Key, de eigenaar van het pand, weten de huurovereenkomst te ontbinden vanwege de gewelddadige incidenten.

“Onbegrijpelijk,” zegt Al-Azhar. “Iemand schiet op mijn zaak, waarom word ik daar dan voor gestraft?” De ondernemer neemt het De Key kwalijk dat zij deze beslissing namen zonder eerst het politieonderzoek af te wachten.

Uitspraak

Omdat de rechtszaak nog liep, kon Sham-Oost zodra de coronamaatregelen dat toelieten toch gewoon opengaan. De afgelopen weken was het volgens Al-Azhar ‘volle bak’, maar daar komt door de uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam nu een einde aan.

Al-Azhar krijgt twee weken de tijd om het pand te ontruimen. Ook moet de restauranthouder de Key een schadevergoeding betalen en achterstallige kosten voldoen. Een bedrag dat in de duizenden euro’s loopt. “Ik ben er helemaal kapot van,” zegt de horecaondernemer.

Hij ziet geen andere mogelijkheid dan opnieuw naar de rechter stappen. “We gaan in beroep. Dat moet wel. De zaak is net klaar na een grote verbouwing, ik heb mensen in dienst, de hele zomer staan al reserveringen geboekt. We kunnen niet binnen twee weken weg, na alles wat we hebben doorstaan. Dat mag gewoon niet gebeuren.”