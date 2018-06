Rechter beslist in conflict: restaurant Sham weer open

Sham was vanaf het begin een succes met lovende recensies

Bij Al-Azhar ontstonden toen vermoedens dat er meer achter zijn ontslag zat. Bij de opening van Sham had hij een afspraak met de aandeelhouders gemaakt dat hij een deel van de aandelen zou overnemen als het restaurant binnen een jaar winstgevend zou zijn.



Whatsappgesprek

Nu dat zo bleek te zijn, wilden ze onder die afspraak uit, aldus Al-Azhar. Saillant: de aandelen die Al-Azhar zou overnemen, waren in handen van dj's Sunnery James en Ryan Marciano.



In februari werd een conceptakte opgemaakt voor de aandelenoverdracht, maar in een whatsappgesprek in mei liet Sunnery James aan Al-Azhar weten dat hij daar niets vanaf wist.



Volgens de rechter is dat het bewijs dat er door andere aandeelhouders 'een smerig spelletje is gespeeld' en dat er nooit een intentie is geweest om de aandelen over te dragen. Ook was het volgens de rechter niet juist om het restaurant in april te sluiten.



Sham 2

De rechter heeft bepaald dat Al-Azhar zijn werkzaamheden mag voortzetten. De aandeelhouders is de toegang tot het restaurant ontzegd. Al-Azhar zegt dat het imago van het restaurant een flinke deuk heeft opgelopen. "Ik hoop dat onze gasten terugkomen."



Ondertussen is hij bezig met een nieuwe zaak: Sham 2 op de Witte de Withstraat. Naar verwachting gaat die deze zomer open.